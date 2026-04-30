Внимание, товарищ! Комитет по культуре и отдыху «в пятницу!» приглашает тебя на огонёк в советскую квартиру. В программе: • коктейли по госту • десерты как в Елисеевском • нетворкинг-лото Взнос — 500 рублей. Строго по квитанции, бронь в тг @tetechka1 Явка обязательна, неявка только по записке от врача или участкового! Сбор гостей с 18:30