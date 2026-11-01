Открытая лекция Лианы Пога о театральных нравах древних афинян, актёрах, масках, хоре и человеческих страстях, которым уже две с половиной тысячи лет.

У древних афинян были весьма своеобразные представления о праздниках. Весна, 458 год до нашей эры. Афины отмечают Великие Дионисии. Город шумит, зрители собираются в театре, а на сцене — предательство, месть и семейные распри. Необычная праздничная программа, не правда ли? Почему древние греки так любили трагедии и что заставляло тысячи людей собираться в театре?

Расскажет Лиана Пога — театральный педагог, доцент кафедры театрализованных представлений и праздников, лауреат международных и всероссийских конкурсов.

Тебя ждут неожиданные открытия и удовольствие от хорошей истории.

Вход свободный по предварительной регистрации через директ* @the_librarry.

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