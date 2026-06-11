Мастер-класс по росписи гипсовых шкатулок-неваляшек и просмотр романтической комедии. Сделаешь неваляшку в своём стиле: сочные цвета, смелые сочетания, узоры или минимализм — всё, что откликается именно тебе. Шампанское, сладости и попкорн для каждого. Стоимость: 2300р с одного человека. Если ты с другом/подругой — 2000р с одного. Все материалы включены в стоимость. Места ограничены. Запись в тг @tata_guzenk