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Творческий киновечер «Предложение»

Stories
Кузбасская улица, 10

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2300₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по росписи гипсовых шкатулок-неваляшек и просмотр романтической комедии. Сделаешь неваляшку в своём стиле: сочные цвета, смелые сочетания, узоры или минимализм — всё, что откликается именно тебе. Шампанское, сладости и попкорн для каждого. Стоимость: 2300р с одного человека. Если ты с другом/подругой — 2000р с одного. Все материалы включены в стоимость. Места ограничены. Запись в тг @tata_guzenk

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