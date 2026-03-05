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Шоу знакомств

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

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500₽
Возраст 18+

Про событие

Масштабная вечеринка, где главная цель — общение без границ! В программе: — Speed Dating 2.0: Быстрые знакомства в новом формате. — Ice-breaking games: Игры, которые разрушат любой лёд за 5 минут. — Networking Zone: Специальная зона для тех, кто ищет единомышленников и новых друзей. Здесь не будет давления «обязательно найти пару». Это пространство, где можно просто классно провести время, найти подругу для походов в кино или партнёра для жизни. Дресс-код: лучший наряд в твоём гардеробе

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