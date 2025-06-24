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Ручная лепка тарелочек с оттиском ботаники

Арт-дом «Суть вещей»
Притомский проспект, 3А

Начало:

Завершение:

2600₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Двухдневный мастер-класс по керамике, на котором ты создашь своё изделие с оттиском ботаники. Такое изделие наполнит дом особенной атмосферой. ? В мастер-класс включено: 2 занятия по лепке и глазуровке, 2 обжига и все материалы. ? Ближаи?шие даты для записи: • 24 июня в 18:00 • 25 июня в 15:00 • 26 июня в 13:00 и в 16:00 • 27 июня в 13:00, 15:30, 18:00 • 28 июня в 15:00 ? Внимание, предоплата обязательна. Записаться на занятие можно по номеру телефона 8 (958) 094-07-70

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