Роспись набора новогодних пряников
Притомский проспект, 3А
Начало:
Завершение:
1600₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Глазурь всех оттенков, ощущение праздника и удовольствие от процесса — вот, что ждёт тебя на мастер-классе по росписи имбирных пряников. Будешь рисовать узоры, снежинки, ёлочки, домики, надписи и смешных персонажей. Можно следовать подсказкам мастера или полностью довериться фантазии, каждый пряник получается уникальным. Здесь нет строгих правил, можно экспериментировать, ошибаться, смеяться и пробовать на вкус результат своей работы.
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