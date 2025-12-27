Глазурь всех оттенков, ощущение праздника и удовольствие от процесса — вот, что ждёт тебя на мастер-классе по росписи имбирных пряников. Будешь рисовать узоры, снежинки, ёлочки, домики, надписи и смешных персонажей. Можно следовать подсказкам мастера или полностью довериться фантазии, каждый пряник получается уникальным. Здесь нет строгих правил, можно экспериментировать, ошибаться, смеяться и пробовать на вкус результат своей работы.