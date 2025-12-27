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Роспись набора новогодних пряников

Арт-дом «Суть вещей»
Притомский проспект, 3А

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Глазурь всех оттенков, ощущение праздника и удовольствие от процесса — вот, что ждёт тебя на мастер-классе по росписи имбирных пряников. Будешь рисовать узоры, снежинки, ёлочки, домики, надписи и смешных персонажей. Можно следовать подсказкам мастера или полностью довериться фантазии, каждый пряник получается уникальным. Здесь нет строгих правил, можно экспериментировать, ошибаться, смеяться и пробовать на вкус результат своей работы.

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