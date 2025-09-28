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Репетиция Свободного хора
Советский проспект, 49А
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Про событие
Открытие нового сезона репетиций хора. Здесь не учатся, не ставят голос, здесь просто поют. В Свободном хоре нет прослушиваний и постоянного коллектива. Только импровизация, живая музыка и новые люди, которые собираются, чтобы вместе создавать волшебство. Доставай любимые огромные худи и свитера, повторяй текст «Угонщицы» и приходи! В репетруаре ДДТ, Король и шут, Цой и Мумий Тролль.
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