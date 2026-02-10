Практика, после которой ты почувствуешь лёгкость тела и ясность ума.
Что происходит на самом деле?
- после полного сеанса наступает глубокое мышечное расслабление. Связное дыхание активирует цикл «тело-сознание», который выводит на поверхность подавленные эмоции и травмы, позволяя их пережить и отпустить.
- первое известное науке исследование ребёфинга (1983г.) зафиксировало долгосрочные улучшения — повышение самооценки, рост позитивного мышления и снижение тревожности (эффект сохранялся спустя 6 месяцев).
- во время сеанса меняется много физиологических показателей — объём выдыхаемого воздуха, пульсовая волна и др.
- высоковентиляционные дыхательные практики вызывают глубокие сдвиги в работе центральной и вегетативной нервной систем.
В стоимость включён билет в ботанический сад.
Запись обязательна в тг @jiva_yoga_studio