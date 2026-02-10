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Ребёфинг

Кузбасский ботанический сад

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Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Практика, после которой ты почувствуешь лёгкость тела и ясность ума.

Ребёфинг (от англ. rebirthing — «перерождение») — это метод психотерапии и телесно-ориентированной практики, основанный на связном, глубоком и непрерывном дыхании без пауз между вдохом и выдохом.

Что происходит на самом деле?

  • после полного сеанса наступает глубокое мышечное расслабление. Связное дыхание активирует цикл «тело-сознание», который выводит на поверхность подавленные эмоции и травмы, позволяя их пережить и отпустить.
  • первое известное науке исследование ребёфинга (1983г.) зафиксировало долгосрочные улучшения — повышение самооценки, рост позитивного мышления и снижение тревожности (эффект сохранялся спустя 6 месяцев).
  • во время сеанса меняется много физиологических показателей — объём выдыхаемого воздуха, пульсовая волна и др.
  • высоковентиляционные дыхательные практики вызывают глубокие сдвиги в работе центральной и вегетативной нервной систем.

В стоимость включён билет в ботанический сад.

Запись обязательна в тг @jiva_yoga_studio

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