Прощальная вечеринка места, ставшего для многих родным. Арт-пространство «Ковёр» закрывается в конце августа, поэтому проводит последние дни душевно и с присущим им размахом! В 19:00 сбор гостей: тебя встретят с домашним лимонадом и душевным разговором о лучших моментах пространства. В 22:00 начинается ночь, наполненная отборным андеграундным звуком от резидентов промо групп: Guilty Pleasure, Test Press и Plur. Лайн-ап: lazyman sashulka rous qilotrplsx b2b burningsigns inotmob FC/DC 18+