Выбор редакции
Последний движ
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Прощальная вечеринка места, ставшего для многих родным. Арт-пространство «Ковёр» закрывается в конце августа, поэтому проводит последние дни душевно и с присущим им размахом! В 19:00 сбор гостей: тебя встретят с домашним лимонадом и душевным разговором о лучших моментах пространства. В 22:00 начинается ночь, наполненная отборным андеграундным звуком от резидентов промо групп: Guilty Pleasure, Test Press и Plur. Лайн-ап: lazyman sashulka rous qilotrplsx b2b burningsigns inotmob FC/DC 18+
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи