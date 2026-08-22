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Последний движ

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Прощальная вечеринка места, ставшего для многих родным. Арт-пространство «Ковёр» закрывается в конце августа, поэтому проводит последние дни душевно и с присущим им размахом! В 19:00 сбор гостей: тебя встретят с домашним лимонадом и душевным разговором о лучших моментах пространства. В 22:00 начинается ночь, наполненная отборным андеграундным звуком от резидентов промо групп: Guilty Pleasure, Test Press и Plur. Лайн-ап: lazyman sashulka rous qilotrplsx b2b burningsigns inotmob FC/DC 18+

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