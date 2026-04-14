Ослепительно яркая вспышка современной рэп-индустрии. В своём творчестве Юра оборачивает личную философию в умный многоуровневый саунд так, что очертания знакомых вещей и явлений мгновенно расплываются в тумане его гипнотических мелодий. От мрачных петербургских подворотен до ярких китайских карнавалов — во вселенной этих песен найдется место каждому. Playingtheangel отправляется в большой концертный тур. Лучшие и новые песни, уникальный вайб духовного единения и дикие танцы — ты вряд ли захочешь это пропустить.