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Playingtheangel

Jawsspot
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 1699₽ до 6500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Ослепительно яркая вспышка современной рэп-индустрии. В своём творчестве Юра оборачивает личную философию в умный многоуровневый саунд так, что очертания знакомых вещей и явлений мгновенно расплываются в тумане его гипнотических мелодий. От мрачных петербургских подворотен до ярких китайских карнавалов — во вселенной этих песен найдется место каждому. Playingtheangel отправляется в большой концертный тур. Лучшие и новые песни, уникальный вайб духовного единения и дикие танцы — ты вряд ли захочешь это пропустить.

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