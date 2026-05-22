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Новая легенда русского рока. Павел Пламенев выступит с сольным концертом, где представит специальную программу из своих главных хитов. Каждая песня Павла — это отдельная история, пропитанная глубоким смыслом и эмоциями, способная найти отклик в твоём сердце. Его песни затрагивают важные темы: любовь, самопознание, преодоление трудностей, поиски гармонии с собой и миром.
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