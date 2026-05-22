ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Пламенев (Plamenev)

Эфир
бульвар Строителей, 54А

Начало:

Завершение:

от 2400₽ до 5000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Новая легенда русского рока. Павел Пламенев выступит с сольным концертом, где представит специальную программу из своих главных хитов. Каждая песня Павла — это отдельная история, пропитанная глубоким смыслом и эмоциями, способная найти отклик в твоём сердце. Его песни затрагивают важные темы: любовь, самопознание, преодоление трудностей, поиски гармонии с собой и миром.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Квартет Андрея Константинова
Квартет Андрея Константинова

от 1000₽

Квартирник
Квартирник

900₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста