Новая легенда русского рока. Павел Пламенев выступит с сольным концертом, где представит специальную программу из своих главных хитов. Каждая песня Павла — это отдельная история, пропитанная глубоким смыслом и эмоциями, способная найти отклик в твоём сердце. Его песни затрагивают важные темы: любовь, самопознание, преодоление трудностей, поиски гармонии с собой и миром.