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Про событие
Лёгкая и приятная тренировка на открытом воздухе. Тебя ждёт: - свежий воздух, закатное солнце, красивый парк - умеренная физическая активность - безалкогольное пиво Участие бесплатное. Количество мест ограничено, поэтому обязательна предварительная регистрация по телефону
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