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Пивная йога

Футбольное поле в парке «Молодёжный», ЖК Парковый

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Бесплатно
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лёгкая и приятная тренировка на открытом воздухе. Тебя ждёт: - свежий воздух, закатное солнце, красивый парк - умеренная физическая активность - безалкогольное пиво Участие бесплатное. Количество мест ограничено, поэтому обязательна предварительная регистрация по телефону

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