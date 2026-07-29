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Питчинг-пикник

Коворкинг Goodline
Советский проспект, 49А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Внимание: в связи с дождливой погодой питчинг пройдёт в Коворкинге Гудлайна.

Первый перформанс-питчинг-пикник для инициаторов сообществ Города Талантов.

На этот раз встреча пройдёт в необычном формате и месте. Именно здесь появится Стартовый городок Города Талантов. А начинается всё с сообществ, инициатив и проактивных людей.

На встрече можно рассказать про своё уже имеющееся городское сообщество или только идею, которая ждёт своего часа.

В программе: не только питчинг идей, но и презентации концепций фестиваля медиаискусств «Пелена» и Фестиваля сообществ. Команды проектов расскажут о возможностях интеграции. И конечно, это возможность, познакомиться с площадкой, которая станет домом для будущих стартапов и инициатив.

Количество мест строго ограничено.

По вопросам участия в тг: @olyagalkovskaya

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