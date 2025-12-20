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Пингвинёнок

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Помнишь те самые винтажные игрушки из ваты, которые хранились в бабушкином сундуке? Лёгкие, воздушные, с душевной теплотой ручной работы... На этом мастер-классе ты сможешь не только прикоснуться к этой чудесной традиции, но и возродить её, создав свою собственную историю. Под руководством профессионального художника Агаты Полуянчик ты создашь из обычной художественной ваты самого обаятельного героя зимы — Пингвинёнка. Что тебя ждёт? — Искусство лепки из ваты: как из пушистого комочка рождается форма — Науку о характере: как с помощью деталей придать игрушке индивидуальность — Тайны декора: как сделать так, чтобы твой пингвинчик сиял праздничным настроением Все материалы входят в стоимость билета и выдаются на месте, а созданные работы можно забрать домой.

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