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Персональная выставка Константина Дверина

Музей изобразительных искусств Кузбасса
Советский проспект, 48

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

На выставке в Кемерово будет представлено свыше 100 работ автора, среди которых более 60 портретов выдающихся деятелей России — ученых, писателей, поэтов, художников, актеров, режиссеров и музыкантов. Особенное внимание привлекают почти иконописные лица, где главным акцентом являются глаза, передающие глубокие эмоции и внутренний мир изображаемых личностей. Отдельное место занимают работы, посвящённые библейским сюжетам, наполненные глубокими духовными размышлениями и нравственными идеями.

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