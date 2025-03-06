На выставке в Кемерово будет представлено свыше 100 работ автора, среди которых более 60 портретов выдающихся деятелей России — ученых, писателей, поэтов, художников, актеров, режиссеров и музыкантов. Особенное внимание привлекают почти иконописные лица, где главным акцентом являются глаза, передающие глубокие эмоции и внутренний мир изображаемых личностей. Отдельное место занимают работы, посвящённые библейским сюжетам, наполненные глубокими духовными размышлениями и нравственными идеями.