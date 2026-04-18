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Периферия: Состояние

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное
Еда

Про событие

Большая концептуальная вечеринка о состояниях в рамках выставки «Периферия».

Состояние — это то, с чего начинается любое действие. Как часто ты действуешь из эмоций и как часто ты чувствуешь потом, что пошёл не туда, а решение уже не отменить? Состояния — это база, а тот, кто умеет их различать, менять и создавать нужные в зависимости от ситуации — выходит на другой уровень восприятия, отношений, жизни.

В программе:

- чайный рейв,

- чайные церемонии,

- групповые практики с гештальт-терапевтом,

- групповая работа с убеждениями.

В этот вечер будут различные направления, которые помогут тебе разобраться в собственных состояниях, какие-то прожить, какие-то выпустить, переосмыслить, пересоздать. Твои союзники на этот вечер — чай, музыка, психологи и специалисты по мышлению. Ты можешь взять что-то одно или всё сразу.

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