Большая концептуальная вечеринка о состояниях в рамках выставки «Периферия».

Состояние — это то, с чего начинается любое действие. Как часто ты действуешь из эмоций и как часто ты чувствуешь потом, что пошёл не туда, а решение уже не отменить? Состояния — это база, а тот, кто умеет их различать, менять и создавать нужные в зависимости от ситуации — выходит на другой уровень восприятия, отношений, жизни.

В программе:

- чайный рейв,

- чайные церемонии,

- групповые практики с гештальт-терапевтом,

- групповая работа с убеждениями.

В этот вечер будут различные направления, которые помогут тебе разобраться в собственных состояниях, какие-то прожить, какие-то выпустить, переосмыслить, пересоздать. Твои союзники на этот вечер — чай, музыка, психологи и специалисты по мышлению. Ты можешь взять что-то одно или всё сразу.