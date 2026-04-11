Богемный вечер с ограниченным количеством гостей. Музыканты, перформансы, фуршет и возможность увидеть экспозицию первыми вместе с лучшей публикой. В программе - Inorganic Blossoming, Technicolor Vision. Про выставку: Периферия — новый масштабный проект, в котором примут участие более 40 художников различных медиумов. Основная тема — новое восприятие географического расположения Сибири и его проявлений. Новый взгляд, где периферия — это источник нетривиальных концепций, самобытных авторов и смыслов, закаленных средой и окружающими обстоятельствами.