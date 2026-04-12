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Периферия

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

«В этом проекте мы переосмысляем понятие периферийности и персональный выбор жить и создавать искусство не в центрах, а за их пределами. Периферию часто характеризуют как что-то менее важное, менее развитое, менее разнообразное, ведь всё интересное едет в центр. Но что-то и кто-то едет, а мы — нет. Мы выбираем оставаться и создавать здесь, в Сибири, и в этом проекте мы собираем новое видение периферии: её новое восприятие, новые смыслы, новые образы».

Проект объединит центральную выставку на базе Кузбасского центра искусств и сеть небольших персональных выставок кемеровских художников, размещенных в заведениях Кемерова. Помимо выставок, будешь погружаться в современное искусство иных медиумов — через нишевые события в рамках параллельной программы.

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00. Билет действителен на всё время работы выставки.

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