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Парфюмерный бар «Дегустация легенд»

Редакция
Парфюмерное ателье «iLi», пр. Октябрьский, 28, корпус 3, 3 этаж

Начало:

Завершение:

2100₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Дегустация винтажных ароматов из коллекции Музея парфюмерии в Санкт-Петербурге. Narcisse Noir Caron — легендарный аромат, названный «роковым». Чувственный нарцисс, ставший знаменитым благодаря актрисе Глории Свенсон, появившейся с его флаконом в фильме "Бульвар Сансет". Mitsouko Guerlain — парфюмерный шедевр, посвящённый Мицуко, героине романа Клода Феррера "Битва". Первый фруктовый шипр, который обожали знаменитые Ингрид Бергман, Чарли Чаплин, Сергей Дягилев и Софи Марсо. Shocking Elsa Schiaparelli — скандальный аромат, вдохновлённый актрисой Мэй Уэст, созданный при участии Сальвадора Дали. Аромат с туберозой, амброй и гвоздикой — один из самых смелых ароматов своего времени. Bandit Robert Piguet — первый аромат первой женщины парфюмера. Полынно-кожаный шипр — зелёный, горький аромат с гальбанумом, который выбирали Лиля Брик и Майя Плисецкая — женщины, которые не боялись быть сильными. Magie Noire Lancome — культовая медовая "чёрная магия" с запахом чёрной смородины, гиацинта и пачули. Винтажная икона, которую ценят коллекционеры и любители "тяжелой" парфюмерии. И ещё множество других раритетных ароматов, рассказывающих истории о своих знаменитых создателях и звёздных почитателях.

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