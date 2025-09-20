Открытие выставки «Куда глаза глядят»
ул. Дзержинского, 6
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 6+
Стендап
Выставки
Необычное
Про событие
Эксклюзивное открытие выставки «Куда глаза глядят с камерной атмосферой. Что тебя ждёт: — Ты сможешь увидеть экспозицию первым — до официального старта, в кругу ценителей и самих художников — Погрузишься в особую атмосферу живого искусства: тебя ждут музыкальные импровизации и специальные перформансы, которые откликнутся на тему выставки. — Сможешь стать частью творческого сообщества и разделить впечатления в неспешной, вдохновляющей обстановке Это не просто вернисаж, а полноценное художественное высказывание и начало большого диалога.
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