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Открытие выставки «Куда глаза глядят»

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 6+
Стендап
Выставки
Необычное

Про событие

Эксклюзивное открытие выставки «Куда глаза глядят с камерной атмосферой. Что тебя ждёт: — Ты сможешь увидеть экспозицию первым — до официального старта, в кругу ценителей и самих художников — Погрузишься в особую атмосферу живого искусства: тебя ждут музыкальные импровизации и специальные перформансы, которые откликнутся на тему выставки. — Сможешь стать частью творческого сообщества и разделить впечатления в неспешной, вдохновляющей обстановке Это не просто вернисаж, а полноценное художественное высказывание и начало большого диалога.

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