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Вечеринки
Про событие
Открытие летнего пространства для всех желающих окунуться в атмосферу ярких встреч и вечеринок. Открытие сезона станет ярким событием, благодаря приезду талантливой рэп-братии «Соус Клаб» из Новосибирска, которая раздаст стиля и массу хитов.
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