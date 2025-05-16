Открытие летнего пространства для всех желающих окунуться в атмосферу ярких встреч и вечеринок. Открытие сезона станет ярким событием, благодаря приезду талантливой рэп-братии «Соус Клаб» из Новосибирска, которая раздаст стиля и массу хитов.