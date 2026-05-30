Ежегодный отчётник от музыкальной студии «Семь». На сцене ученики студии: для кого-то это первый выход, для кого-то уже уверенное выступление. Приходи поддержать, послушать живую музыку и просто побыть в атмосфере праздника. Вопросы по телефону