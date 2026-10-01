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Осенний Свитшот

Дом актёра, улица Боброва, 1

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Завершение:

от 350₽ до 450₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Тот самый вечер, когда можно достать гитару из-под кровати, прочитать стихи вслух или просто прийти и послушать живых людей с живыми историями. Квартирник — это когда не нужно быть известным, чтобы выступить. Нужно просто захотеть. Стоимость билетов: - 450 рублей для гостей - 350 рублей для участников Запись на участие в Вк @rberesnev

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