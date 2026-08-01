Летний вечер у воды, музыка и вкусная еда. В программе: - SUP-прогулка на закате - Летний сет от диджея - Ведущий и шоу-программа - Безалкогольные напитки и шашлыки - Закат у воды - Фотограф Сбор гостей — 19:00. Количество мест ограничено. Билеты по телефону