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Олень Рудольф

Арт-дом «Суть вещей»
Притомский проспект, 3А

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты создашь создашь уникальный предмет интерьера своими руками. Ты будешь собирать сначала тельце-основу из флористического оазиса. Потом покроешь его веточками свежайшей голубой шикарной елью. Записаться на мастер-класс можно в комментариях под постом в ВКонтакте.

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