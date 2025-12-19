На мастер-классе ты создашь создашь уникальный предмет интерьера своими руками. Ты будешь собирать сначала тельце-основу из флористического оазиса. Потом покроешь его веточками свежайшей голубой шикарной елью. Записаться на мастер-класс можно в комментариях под постом в ВКонтакте.