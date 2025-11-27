Еловые шишки и новогодний декор — из этого ты будешь собирать яркий и ароматный венок, который наполнит дом атмосферой праздника. Под руководством мастера ты узнаешь, как красиво сочетать материалы, закреплять элементы и создавать гармоничную композицию. Такой венок станет украшением двери, стены или праздничного стола, а главное, будет сделан вашими руками, с тёплом и вдохновением. Записаться на мастер-класс можно по номеру телефона.