Новогодний венок из шишек с натуральным декором
Притомский проспект, 3А
Начало:
Завершение:
3200₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Еловые шишки и новогодний декор — из этого ты будешь собирать яркий и ароматный венок, который наполнит дом атмосферой праздника. Под руководством мастера ты узнаешь, как красиво сочетать материалы, закреплять элементы и создавать гармоничную композицию. Такой венок станет украшением двери, стены или праздничного стола, а главное, будет сделан вашими руками, с тёплом и вдохновением. Записаться на мастер-класс можно по номеру телефона.
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