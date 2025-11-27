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  1. Кемерово
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Новогодний венок из шишек с натуральным декором

Арт-дом «Суть вещей»
Притомский проспект, 3А

Начало:

Завершение:

3200₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Еловые шишки и новогодний декор — из этого ты будешь собирать яркий и ароматный венок, который наполнит дом атмосферой праздника. Под руководством мастера ты узнаешь, как красиво сочетать материалы, закреплять элементы и создавать гармоничную композицию. Такой венок станет украшением двери, стены или праздничного стола, а главное, будет сделан вашими руками, с тёплом и вдохновением. Записаться на мастер-класс можно по номеру телефона.

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