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Ночь музеев

Музей изобразительных искусств Кузбасса
Советский проспект, 48

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Вечер, где ты сможешь почувствовать себя творцом. Тебя ждёт : — Мозаика с Анастасией Росток Чечевицы. Вместе с мастером ты погрузишься в медитативный процесс колки и выкладки мозаики. — Гончарный круг с Арманом Симоняном. Основатель творческой мастерской «Ковёр» лично проведёт тебя в мир живой глины. В стоимость участия входит мозаика, которую можно забрать с собой + проба гончарного круга.

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