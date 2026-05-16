Ночь музеев
Советский проспект, 48
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Вечер, где ты сможешь почувствовать себя творцом. Тебя ждёт : — Мозаика с Анастасией Росток Чечевицы. Вместе с мастером ты погрузишься в медитативный процесс колки и выкладки мозаики. — Гончарный круг с Арманом Симоняном. Основатель творческой мастерской «Ковёр» лично проведёт тебя в мир живой глины. В стоимость участия входит мозаика, которую можно забрать с собой + проба гончарного круга.
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