Вечер, где ты сможешь почувствовать себя творцом. Тебя ждёт : — Мозаика с Анастасией Росток Чечевицы. Вместе с мастером ты погрузишься в медитативный процесс колки и выкладки мозаики. — Гончарный круг с Арманом Симоняном. Основатель творческой мастерской «Ковёр» лично проведёт тебя в мир живой глины. В стоимость участия входит мозаика, которую можно забрать с собой + проба гончарного круга.