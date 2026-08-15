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Ночь лесных духов

Музей-заповедник «Томская Писаница», Музейная улица, 1/1, деревня Писаная

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Интерактивная экскурсия в Томской Писанице.

Ночное приключение по заповедному лесу, где ты станешь участником историй, основанных на славянских, шорских и мансийских мифах.

По пути тебе предстоит помочь заплутавшим русалкам найти дорогу домой, увидеть театрализованную реконструкцию шаманского обряда призыва духов и разгадать загадки Лешего.

Путешествие продолжится встречами с другими персонажами древних преданий, а одним из испытаний станет колодец грозной Су-Анасы, для которой советуют заранее приготовить монетку.

Финальной точкой ночного маршрута станет Сибирский острог. С собой необходимо взять фонарик и приготовиться к прогулке по ночному лесу.

Стоимость: 1500р — без трансфера; 2500р — с трансфером от Летнего вокзала.

Внимание: несовершеннолетние допускаются до участия в экскурсии только в сопровождении родителей или официальных опекунов.

Количество мест ограничено.

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