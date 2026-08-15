Интерактивная экскурсия в Томской Писанице.
Ночное приключение по заповедному лесу, где ты станешь участником историй, основанных на славянских, шорских и мансийских мифах.
По пути тебе предстоит помочь заплутавшим русалкам найти дорогу домой, увидеть театрализованную реконструкцию шаманского обряда призыва духов и разгадать загадки Лешего.
Путешествие продолжится встречами с другими персонажами древних преданий, а одним из испытаний станет колодец грозной Су-Анасы, для которой советуют заранее приготовить монетку.
Финальной точкой ночного маршрута станет Сибирский острог. С собой необходимо взять фонарик и приготовиться к прогулке по ночному лесу.
Стоимость: 1500р — без трансфера; 2500р — с трансфером от Летнего вокзала.
Внимание: несовершеннолетние допускаются до участия в экскурсии только в сопровождении родителей или официальных опекунов.
Количество мест ограничено.
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