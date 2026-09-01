ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Живы

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

«Я хотел жить. Я очень сильно хотел жить, я хотел вернуться, я хотел вернуться к моей прежней жизни…» Сказочные путешествия и страшные испытания реальной жизни. Люди, которые из последних сил боролись за существование, и именно их жажда жизни и надежда стали спасением. С 19:00 пространство откроется для зрителей. В течение часа до начала спектакля можно будет познакомиться с историческими материалами и погрузиться в атмосферу того времени. Гости смогут приобрести закуски и напитки из тематического меню. В основе спектакля: книга «Мы шагаем под конвоем» И.М. Фильштинского, воспоминания и письма заключенных ГУЛАГ, сказка «Синдбад-Мореход» из сборника «Тысяча и одна ночь» Начало спектакля в 20:00. «Живы» — спектакль самого молодого театра в г. Кемерово — Малого театра Кузбасса.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Четвёртая группа
Четвёртая группа

2200₽

Человек в закрытой комнате
Человек в закрытой комнате

от 600₽

Тень
Выбор редакции
Тень

от 500₽

Легенды востока
Легенды востока

300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста