«Я хотел жить. Я очень сильно хотел жить, я хотел вернуться, я хотел вернуться к моей прежней жизни…» Сказочные путешествия и страшные испытания реальной жизни. Люди, которые из последних сил боролись за существование, и именно их жажда жизни и надежда стали спасением. С 19:00 пространство откроется для зрителей. В течение часа до начала спектакля можно будет познакомиться с историческими материалами и погрузиться в атмосферу того времени. Гости смогут приобрести закуски и напитки из тематического меню. В основе спектакля: книга «Мы шагаем под конвоем» И.М. Фильштинского, воспоминания и письма заключенных ГУЛАГ, сказка «Синдбад-Мореход» из сборника «Тысяча и одна ночь» Начало спектакля в 20:00. «Живы» — спектакль самого молодого театра в г. Кемерово — Малого театра Кузбасса.