Трансформационная игра и встреча в кругу девушек.

Это не про магию, гадания или «тайные женские практики». Это про реальную жизнь. Про честные разговоры. Про то, что хранится далеко внутри, но редко выносится наружу.

Игра о том, что действительно важно:

Где та грань, когда забота о других превращается в потерю себя?

Почему так страшно быть уязвимой, если именно в этом сила?

Как принимать решения, когда внутри противоречия?

Откуда брать опору, если вокруг одни вопросы?

Никаких лекций. Никаких «правильных ответов». Только живой, структурированный диалог.

Что даст игра?

— Неожиданные ответы на вопросы, которые давно крутились в голове

— Спокойную уверенность вместо привычных сомнений

— Пару-тройку новых ценных знакомств

— И тихое осознание, что пустота внутри заполнена

В конце встречи будет создание браслета, каждая бусина которого как символ глубинных мыслей и переживаний.

Мест очень мало. Это сознательно — чтобы хватило времени на каждую.

Запись и вопросы в тг @ykovalenok