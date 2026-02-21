Трансформационная игра и встреча в кругу девушек.
Это не про магию, гадания или «тайные женские практики». Это про реальную жизнь. Про честные разговоры. Про то, что хранится далеко внутри, но редко выносится наружу.
Игра о том, что действительно важно:
- Где та грань, когда забота о других превращается в потерю себя?
- Почему так страшно быть уязвимой, если именно в этом сила?
- Как принимать решения, когда внутри противоречия?
- Откуда брать опору, если вокруг одни вопросы?
Никаких лекций. Никаких «правильных ответов». Только живой, структурированный диалог.
Что даст игра?
— Неожиданные ответы на вопросы, которые давно крутились в голове
— Спокойную уверенность вместо привычных сомнений
— Пару-тройку новых ценных знакомств
— И тихое осознание, что пустота внутри заполнена
В конце встречи будет создание браслета, каждая бусина которого как символ глубинных мыслей и переживаний.
Мест очень мало. Это сознательно — чтобы хватило времени на каждую.
Запись и вопросы в тг @ykovalenok