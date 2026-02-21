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Наследие

Коворкинг Goodline
Советский проспект, 49А

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Трансформационная игра и встреча в кругу девушек.

Это не про магию, гадания или «тайные женские практики». Это про реальную жизнь. Про честные разговоры. Про то, что хранится далеко внутри, но редко выносится наружу.

Игра о том, что действительно важно:

  • Где та грань, когда забота о других превращается в потерю себя?
  • Почему так страшно быть уязвимой, если именно в этом сила?
  • Как принимать решения, когда внутри противоречия?
  • Откуда брать опору, если вокруг одни вопросы?

Никаких лекций. Никаких «правильных ответов». Только живой, структурированный диалог.

Что даст игра?

— Неожиданные ответы на вопросы, которые давно крутились в голове

— Спокойную уверенность вместо привычных сомнений

— Пару-тройку новых ценных знакомств

— И тихое осознание, что пустота внутри заполнена

В конце встречи будет создание браслета, каждая бусина которого как символ глубинных мыслей и переживаний.

Мест очень мало. Это сознательно — чтобы хватило времени на каждую. 

Запись и вопросы в тг @ykovalenok

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