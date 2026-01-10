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Музыкальное Лото: русское Эйнштейн Пати

Караоке-бар «Соловей», пр. Ленина, 91

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Игра, где все песни звучат на родном языке, а значит, узнавать и подпевать ещё проще. На этой игре тебе не нужно ничего угадывать или вспоминать. Просто слушай хиты разных лет и вычеркивай их на бланке. Кто успеет первым собрать нужную комбинацию — тот и победил! Для регистрации нужно собрать команду от 4 до 10 человек, дать ей потрясающее название и оставить заявку на сайте, в Вк или по телефону

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