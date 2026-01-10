Игра, где все песни звучат на родном языке, а значит, узнавать и подпевать ещё проще. На этой игре тебе не нужно ничего угадывать или вспоминать. Просто слушай хиты разных лет и вычеркивай их на бланке. Кто успеет первым собрать нужную комбинацию — тот и победил! Для регистрации нужно собрать команду от 4 до 10 человек, дать ей потрясающее название и оставить заявку на сайте, в Вк или по телефону