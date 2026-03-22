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Музыкальное лото «Белая вечеринка»

Milton Bar
Октябрьский 2б

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Завершение:

690₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Развлекательное шоу, где лото встречается с самыми горячими хитами. Ты слушаешь любимые песни, отмечаешь в карточке, танцуешь и выигрываешь призы! DC: белый Доставай свои самые стильные белые наряды. Пусть этот вечер будет не только ярким, но и очень фотогеничным. 17:30 – сбор гостей 18:00 – начало Билеты по телефону или в тг @ne_nado_uze

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