Музыкальное лото «Белая вечеринка»
Октябрьский 2б
Начало:
Завершение:
690₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
Развлекательное шоу, где лото встречается с самыми горячими хитами. Ты слушаешь любимые песни, отмечаешь в карточке, танцуешь и выигрываешь призы! DC: белый Доставай свои самые стильные белые наряды. Пусть этот вечер будет не только ярким, но и очень фотогеничным. 17:30 – сбор гостей 18:00 – начало Билеты по телефону или в тг @ne_nado_uze
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи