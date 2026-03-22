Развлекательное шоу, где лото встречается с самыми горячими хитами. Ты слушаешь любимые песни, отмечаешь в карточке, танцуешь и выигрываешь призы! DC: белый Доставай свои самые стильные белые наряды. Пусть этот вечер будет не только ярким, но и очень фотогеничным. 17:30 – сбор гостей 18:00 – начало Билеты по телефону или в тг @ne_nado_uze