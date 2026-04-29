Развлекательное шоу от Show Today, где лото встречается с музыкальными горячими хитами. Всё просто: слушаешь песни, отмечаешь в карточке и выигрываешь призы. В этот вечер ты будешь рычать от азарта, сражаться за добычу в честной битве и дико танцевать! 18:30 – сбор гостей 19:00 – начало Дресс-код: леопардовый принт, хищные акценты, звериный шик. Чем больше пятен — тем ярче будешь светиться в огнях танцпола. Будь не гостем, а главной кошкой вечера! Билеты по телефону или в тг @ne_nado_uze