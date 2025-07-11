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Музыкальное лото

Советская кондитерская
бульвар Строителей, 16

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700₽
Возраст 0+
Игры

Про событие

Вечер музыкального лото — идеальный способ провести летний вечер в приятной атмосфере с ностальгическими мелодиями, сладкими угощениями и хорошей компанией. Что тебя ждёт: — Любимые песни советской и зарубежной эстрады — Азарт и веселье — традиционные правила лото — Вкусные десерты — наслаждайся фирменными пирожными и ароматным кофе Окунись в атмосферу ретро-вечеринки и поностальгируй под любимые мелодии! Забронировать столик можно по телефону: +79963340730

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