Вечер музыкального лото — идеальный способ провести летний вечер в приятной атмосфере с ностальгическими мелодиями, сладкими угощениями и хорошей компанией. Что тебя ждёт: — Любимые песни советской и зарубежной эстрады — Азарт и веселье — традиционные правила лото — Вкусные десерты — наслаждайся фирменными пирожными и ароматным кофе Окунись в атмосферу ретро-вечеринки и поностальгируй под любимые мелодии! Забронировать столик можно по телефону: +79963340730