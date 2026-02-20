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Мультиформатный фестиваль «Китайский квартал»

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 6+
Выставки
Фестивали

Про событие

Яркое погружение в восточную культуру и празднование Китайского Нового года.

В программе:

  • Выступления по кунг-фу от Федерации кунг-фу Кузбасса и таинственный традиционный грим китайской оперы.
  • Мастер-классы по китайской каллиграфии и искусству цзяньчжи (вырезания из бумаги) от школы Panda School, а также уроки китайской живописи с арт-студией «Сорока».
  • Настоящая чайная церемония и гадания по древней Книги перемен И-цзин.
  • Изысканная азиатская кухня.
  • Китайская музыка и танцы, видеосалон и выставки частных коллекций.
  • Настольные игры стран Азии и розыгрыш призов.

Твой шанс прикоснуться к многовековым традициям Востока!

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