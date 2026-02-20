Яркое погружение в восточную культуру и празднование Китайского Нового года.
В программе:
- Выступления по кунг-фу от Федерации кунг-фу Кузбасса и таинственный традиционный грим китайской оперы.
- Мастер-классы по китайской каллиграфии и искусству цзяньчжи (вырезания из бумаги) от школы Panda School, а также уроки китайской живописи с арт-студией «Сорока».
- Настоящая чайная церемония и гадания по древней Книги перемен И-цзин.
- Изысканная азиатская кухня.
- Китайская музыка и танцы, видеосалон и выставки частных коллекций.
- Настольные игры стран Азии и розыгрыш призов.
Твой шанс прикоснуться к многовековым традициям Востока!