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Мастер класс в технике поп-коллаж

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Переосмыслим одну из самых загадочных картин в мире через призму современного искусства! Чему вы научитесь на мастер-классе Агаты: – познакомитесь с историей поп-арта и его влиянием на коллажную технику; – узнаете, как классические образы превращаются в яркие, провокативные работы; – создадите собственный коллаж на основе «Джоконды», используя журнальные вырезки, акрил, стикеры и другие материалы; – поэкспериментируете с цветом, композицией и смыслами, добавляя в шедевр да Винчи современные отсылки. Погрузитесь в мир иронии, ярких красок и смелых образов – изобразите «Мону Лизу» такой, какой ее еще никто не видел! Все материалы входят в стоимость билета и выдаются на месте, а созданные работы можно забрать домой. Количество мест ограничено

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