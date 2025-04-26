Переосмыслим одну из самых загадочных картин в мире через призму современного искусства! Чему вы научитесь на мастер-классе Агаты: – познакомитесь с историей поп-арта и его влиянием на коллажную технику; – узнаете, как классические образы превращаются в яркие, провокативные работы; – создадите собственный коллаж на основе «Джоконды», используя журнальные вырезки, акрил, стикеры и другие материалы; – поэкспериментируете с цветом, композицией и смыслами, добавляя в шедевр да Винчи современные отсылки. Погрузитесь в мир иронии, ярких красок и смелых образов – изобразите «Мону Лизу» такой, какой ее еще никто не видел! Все материалы входят в стоимость билета и выдаются на месте, а созданные работы можно забрать домой. Количество мест ограничено