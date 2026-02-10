Поиграешь в парфюмера и выведешь свою идеальную формулу духов. На мастер-классе узнаешь основы составления композиции, концентрации ароматов, сочетаемости и летучести нот. Затем продегустируешь десятки парфюмерных компонентов — от эфирных масел до насыщенных абсолю, редкой анималики и отдушек. После чего создашь свой аромат под руководством парфюмера. Результат МК — 10 мл индивидуальных духов. Рецепт созданного парфюма будет сохранён в архиве парфюмерного ателье «iLi».