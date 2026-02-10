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Мастер-класс по созданию аромата

Редакция
Парфюмерное ателье «iLi», пр. Октябрьский, 28, корпус 3, 3 этаж

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Поиграешь в парфюмера и выведешь свою идеальную формулу духов. На мастер-классе узнаешь основы составления композиции, концентрации ароматов, сочетаемости и летучести нот. Затем продегустируешь десятки парфюмерных компонентов — от эфирных масел до насыщенных абсолю, редкой анималики и отдушек. После чего создашь свой аромат под руководством парфюмера. Результат МК — 10 мл индивидуальных духов. Рецепт созданного парфюма будет сохранён в архиве парфюмерного ателье «iLi».

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