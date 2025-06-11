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Мастер-класс по керамике: лепка и роспись тарелок ангобами

Арт-дом «Суть вещей»
Притомский проспект, 3А

Начало:

Завершение:

от 2600₽ до 5000₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс объединяющий в себе целых два творческих направления: лепка из глины и роспись изделий. За один раз ты попробуешь два совсем разных дела, оба интересные и увлекающие. Лепка и роспись успокаивают ум, помогают отвлечься от внешней суеты. Это отличная возможность погрузиться полностью в процесс, освоить новые, навыки, и ,конечно, проявить свою фантазии и потворить от души. Расписание мастер-класса: — 11 июня 18:00-20:00 — 13 июня 13:00-16:00 — 14 июня 11:00-13:00 — 15 июня 13:00-15:00 Предварительная запись и предоплата обязательны. В занятие входит лепка и роспись, покрытие прозрачной глазурью от мастера и два обжига. Цена мастер-класса от 2600 руб. Записать на занятие можно по номеру телефона.

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