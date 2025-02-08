Талантливый преподаватель Агата Полуянчик поможет вам создать прекрасную картину «Влюбленные», полную любви и романтики! Что вас ждет на мастер-классе: - освоите практические навыки работы с акриловыми красками; - научитесь передавать эмоции и чувства на холсте; - создадите свою уникальную картину; - сделаете свои творческие открытия. Не упустите возможность проявить свою креативность и создать настоящее произведение искусства! Независимо от вашего опыта в живописи, вы найдете здесь вдохновение и поддержку! Все материалы входят в стоимость билета и выдаются на месте, а созданные работы можно забрать домой. При себе нужно иметь папку или пакет, чтобы унести работу с собой.