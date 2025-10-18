ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Кемерово
  2. События

Мастер-класс: комбинированное колье

улица Николая Островского, 33

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс проводит Татьяна Чештанова — дизайнер украшений и преподаватель Что будет: — несколько вариантов нитей бусин, подвески и фурнитура для твоего дизайна. — материалы премиум-класса, — творческая атмосфера: чай, кофе или бокал вина, общение за творческим процессом, — помощь мастера со сборкой и закреплением. А если захочется роскоши, можно будет дополнить украшение натуральным жемчугом или камнями из коллекции шоурума (оплачивается отдельно). В этот же день будет второй класс, с чокером и браслетом: https://kaverafisha.ru/kemerovo/events/effektnyy-choker-i-braslet-304533 Для регистрации пиши в тг @cheshtanova

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста