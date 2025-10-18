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Про событие
Мастер-класс проводит Татьяна Чештанова — дизайнер украшений и преподаватель Что будет: — несколько вариантов нитей бусин, подвески и фурнитура для твоего дизайна. — материалы премиум-класса, — творческая атмосфера: чай, кофе или бокал вина, общение за творческим процессом, — помощь мастера со сборкой и закреплением. А если захочется роскоши, можно будет дополнить украшение натуральным жемчугом или камнями из коллекции шоурума (оплачивается отдельно). В этот же день будет ещё один класс, с комбинированным колье: https://kaverafisha.ru/kemerovo/events/master-klass-kombinirovannoe-kole-304534 Для регистрации пиши в тг @cheshtanova
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