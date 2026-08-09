Лекция в смешанном формате рассказ + обсуждение по мотивам фильма «Одиссея». Сейчас интернет пестрит мнениями о новом фильме Нолона. Актёры, сыгравшие гомеровских героев считают съёмки лучшим опытом в жизни, а фильм — вехой в кинематографе. Критики ставят высшие балы, но часть аудитории негодует. Исторически неточные доспехи, выбор актёров, обещания Илона Маска, что его ИИ создаст правильную версию. Всё показывает неоднозначность фильма. Одно ясно — этот фильм надо не только посмотреть, но и понять! Ты узнаешь о настоящей Одиссее, перипетиях хитреца (один из переводов имении Одиссей) и её влиянии на всю последующую культуру. А проводником в удивительный мир воинов, циклопов и богов станет культуролог, педагог московских образовательных проектов — Талипова Вера Юрьевна. Стоимость: 500р - при предварительной записи через яндекс форму 700р - без регистрации Оплата на месте. Все вопросы: @roman_1810