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Лекция-экскурсия в «Редакции»

Редакция
пр. Октябрьский, 28

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Лекция для тех, кто любит живую городскую среду, индустриальную эстетику и местные проекты.

Бывшее советское издательство, где когда-то верстали книги и газеты, сегодня стало креативным сердцем Кемерова — культурным пространством «Редакция».

За один вечер ты узнаешь, как работало книжное и газетное дело в советском Кемерове, чем жила типография и какую роль играли газеты в жизни города.

Поговоришь о том, что такое джентрификация простыми словами, почему старые заводы и издательства превращаются в модные пространства, и что это значит для города и его жителей.

В программе также мастер-класс и посещение «Музея забытых запчастей».

Автор арт-музея лично познакомит тебя с идеей и экспонатами, расскажет как выброшенное железо становится современным искусством и частью новой городской идентичности.

Продолжительность: около 2 часов

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