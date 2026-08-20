Блюда локальной кухни, лекция, фотовыставка и нетворкинг.

Сообщество «Клуб предпринимателей Кузбасса», банк «ВТБ» и ресторан «Забой» приглашает на встречу с фотохудожником Владимиром Латынниковым. Он расскажет о том, как хобби переросло в работу, про искусство, любовь к путешествиям, про участие и победы в федеральных премиях.

Владимир Латынников — фотограф из Кемерово, исследующий жизнь, свет и атмосферу через фотографию. Двукратный финалист конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна».

В своих работах стремится сохранять искренние эмоции и ощущение момента.

Ради кадра готов отправляться в дальние поездки — провести ночь на замерзшем Байкале или подняться на перевал Кара-Тюрек на рассвете.

Еда входит в стоимость. Билеты приобретаются заранее для предзаказа блюд до 19.08.26.

Количество мест ограничено.

За покупкой и вопросами к @alesia_am