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  1. Кемерово
  2. События

Культурный бранч с фотохудожником

«Забой», шахтёрский ресторан
Строителей б-р. 21

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Блюда локальной кухни, лекция, фотовыставка и нетворкинг.

Сообщество «Клуб предпринимателей Кузбасса», банк «ВТБ» и ресторан «Забой» приглашает на встречу с  фотохудожником Владимиром Латынниковым. Он расскажет о том, как хобби переросло в работу, про искусство, любовь к путешествиям, про участие и победы в федеральных премиях.

Владимир Латынников — фотограф из Кемерово, исследующий жизнь, свет и атмосферу через фотографию. Двукратный финалист конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна».

В своих работах стремится сохранять искренние эмоции и ощущение момента.

Ради кадра готов отправляться в дальние поездки — провести ночь на замерзшем Байкале или подняться на перевал Кара-Тюрек на рассвете.

Еда входит в стоимость. Билеты приобретаются заранее для предзаказа блюд до 19.08.26.

Количество мест ограничено.

За покупкой и вопросами к @alesia_am

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