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Куда глаза глядят: Свет

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 6+
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

Выставка внутри выставки. Взгляни на искусство по-новому: ты сможешь буквально прикоснуться к нему сквозь призму света и звука. На один вечер привычные залы преобразятся: тебя ждут иммерсивные пространства, где танец света рождает новые миры, а уникальный кузбасский саунд задаёт особый ритм. Что тебя ждёт: — Световые арт-объекты и инсталляции, которые переосмысляют пространство и экспонаты — Видеоарт, оживающий в новых проекциях — Саунд-исследование — погружающий, экспериментальный электронный звук, рождённый в Кузбассе Испытай синергию визуального и звукового искусства, где каждое произведение заиграет новыми гранями, а ваш взгляд сможет уловить то, что скрыто при обычном свете дня.

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