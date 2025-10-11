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Куда глаза глядят: Расширение

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 6+
Кино
Выставки

Про событие

Событие, которое ломает границы между искусством, спортом и жизнью. Совместно с клубом «Создатели» и «ДНК Скейт-парк» тебе представят особый взгляд на уличную культуру. В центре вечера — премьера документального фильма режиссёра Ильи Рыбкина о скейтбординге в Кузбассе. Это честный и динамичный рассказ о сообществе, его философии, свободе и преодолении — как гравитации, так и собственных пределов. Что тебя ещё ждёт: — Активные зоны от клуба «Создатели»: каждый сможет почувствовать себя частью культуры — Живое общение с героями фильма и режиссёром — Атмосфера полного погружения в мир уличной эстетики и свободы самовыражения Это событие о том, как взгляд художника может превратить движение твоего города в искусство. Как доска и асфальт рождают не только трюки, но и истории, достойные большого экрана.

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