Новый формат импровизационного шоу в Кемерове. Лучшие комики в компании таролога Анастасии Савицкой. Анастасия проработает твои проблемы с помощью карт, а комики помогут над ними посмеяться и взглянуть на них проще! На этом сеансе ты не будешь плакать. Смех — лучшая терапия и тебе это докажут.