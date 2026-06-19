Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Новый формат импровизационного шоу в Кемерове. Лучшие комики в компании таролога Анастасии Савицкой. Анастасия проработает твои проблемы с помощью карт, а комики помогут над ними посмеяться и взглянуть на них проще! На этом сеансе ты не будешь плакать. Смех — лучшая терапия и тебе это докажут.
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