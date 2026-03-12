История в жанре масочной клоунады о предновогодних событиях типичной коммунальной квартиры.

Здесь, под крышей одного пространства, ты увидишь как сплелись судьбы и характеры представителей полного среза общества: Одинокой девы, Манекенщицы, Полицейского, Гопников, Врача, Медсестры, Гадалки, Скрипачки, Женщины в ванной и др.

Жильцы выстраивают будни не по расписанию, а по неписаным правилам, и то и дело попадают в различные комические и трагические ситуации.

Обычный день. И вдруг — календарь, заканчивающийся на 31 декабря. Дата, которую никто не ждал и не готовился встречать, — канун Нового года.

С чего стартует главный праздник и какой финал ждёт обитателей? Кто знает, может быть, именно в этот волшебный вечер, среди запаха мандаринов и отчаяния, каждый из них обретёт то, чего так отчаянно искал?

Будет смешно, узнаваемо и очень по-петербургски!