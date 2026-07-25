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Про событие
Встреча, после которой ты перестанешь пить кофе «на автомате». Что тебя ждёт : - Разоблачишь мифы о кофе - Познаешь правду о крепости - Приготовишь идеальный капучино - Узнаешь легенду о Калди и Рафаэле - Проверишь сладкий, кислый, горький вкус в одной чашке После этой встречи ты начнёшь выбирать, чувствовать и понимать кофе по-настоящему. Количество мест ограничено. Для участия пиши организатору в тг @nastyaptichka1
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