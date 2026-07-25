ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Кофейная встреча

Кафе «Парадная», улица Николая Островского, 30

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Встреча, после которой ты перестанешь пить кофе «на автомате». Что тебя ждёт : - Разоблачишь мифы о кофе - Познаешь правду о крепости - Приготовишь идеальный капучино - Узнаешь легенду о Калди и Рафаэле - Проверишь сладкий, кислый, горький вкус в одной чашке После этой встречи ты начнёшь выбирать, чувствовать и понимать кофе по-настоящему. Количество мест ограничено. Для участия пиши организатору в тг @nastyaptichka1

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Вся правда про здоровое питание
Вся правда про здоровое питание

Бесплатно

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»
Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»

1800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста