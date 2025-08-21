Керамические киты — это потрясающие произведения искусства, которые могут быть использованы как декоративные элементы или скульптурные объекты. Это творческий процесс, который может приносить радость и удовлетворение, создавая прекрасные и живые формы из глины. Записаться на занятие можно по номеру телефона +8 (958) 094-07-70